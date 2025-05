Instagram, El Shaarawy: "Impresa sfiorata, grazie a chi ci ha creduto". Celik: "Grande rispetto per Ranieri" (FOTO)

Si chiude la stagione, è tempo di bilanci. Dopo la vittoria con il Torino nell'ultima gara di campionato e la qualificazione in Europa League, Stephan El Shaarawy ha pubblicato i suoi pensieri su Instagram: "Termina così una stagione intensa e complicata. Siamo riusciti a risalire sfiorando un’impresa che a novembre sembrava impossibile. Grazie a chi ci ha creduto e a chi ha dato tutto fino all’ultimo insieme a noi".

Arriva anche il messaggio di Zeki Celik: "Questa stagione non è stata facile. Abbiamo avuto un inizio difficile, momenti difficili... ma non ci siamo mai arresi. Come squadra ci siamo rialzati, abbiamo lottato insieme e abbiamo chiuso bene. Grande rispetto e grazie a mister Ranieri, ci ha aiutato a credere di nuovo. Il sostegno che ci avete dato all'Olimpico in ogni partita... lo abbiamo sentito ed è stato fondamentale. Forza Roma sempre".