È scomparso Santos Turza, storico osservatore argentino di Cordoba che, tra gli altri, ha scovato anche Paulo Dybala. E la stella giallorossa gli ha dedicato una storia Instagram scriendo: "Grazie per tutto quello che hai fatto. Tutti noi ti siamo grati per ciò che hai fatto per il club che amavi così tanto. Riposa in pace, Santos. Ci mancherai molto".