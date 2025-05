Instagram, Abdulhamid si complimenta con Hummels. Il tedesco: "Amico mio" (FOTO)

Roma-Milan non è stata solo la serata di Claudio Ranieri, bensì anche quella di Mats Hummels. Il centrale tedesco è stato premiato dal club giallorosso prima del calcio d'inizio con una maglia speciale per le 645 presenze in carriera e sui social numerosi compagni di squadra si sono complimentati con lui. Anche Saud Abdulhamid ha dedicato una storia su Intagram al difensore, il quale ha immediatamente risposto: "Saud amico mio".