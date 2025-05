Instagram: i complimenti di Dybala a Hummels per le 645 presenze in carriera (FOTO)

Roma-Milan non è stata solo la serata di Claudio Ranieri, ma anche quella del difensore Mats Hummels. Il centrale tedesco è stato infatti premiato prima del fischio d'inizio dal club giallorosso per le 645 presenze in carriera (e l'imminente addio al calcio), nonostante il mancato utilizzo nella sfida contro i rossoneri. E su Instagram sono arrivati dei complimenti speciali: quelli del compagno di squadra Paulo Dybala.

"Grazie Paulo": non si è fatta attendere la risposta sui social di Mats Hummels che nell'ultima sfida di campionato contro il Torino darà ufficialmente l'addio al calcio.