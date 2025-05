Aldair lancia il suo sito e intervista Pellegrini: "Ci unisce l'amore per il calcio e per i tifosi" (VIDEO)

Aldair lancia il suo nuovo sito e lo fa partendo da Roma, una delle tappe fondamentali della sua carriera. L'ex difensore giallorosso ha intervistato a Trigoria Lorenzo Pellegrini. "Parto da qui. Da Trigoria, da Lorenzo. Con la Roma nel cuore", scrive Aldair nel lancio sul proprio profilo Instagram. Il sito sarà online da domani.

Abbiamo tante cose in comune. Da capitano a capitano, qual è la cosa che ci unisce?

"Prima di tutto penso l'amore. Per il calcio, per la gente che ci viene a vedere, che ci stima, che ci tifa e che ci fa sentire importanti. È un onore per me essere qui vicino a te perché quando eri già un campione del mondo, un fenomeno, io nascevo. Tutto quello che so e che mi ricordo di te mi è stato tramandato da mio papà che è un grande tifoso romanista e non vedo l'ora di vedere il tuo sito e anche il tuo profilo Instagram".