X, il messaggio di El Shaarawy in vista del 'Fan Day': il Faraone canta 'Mai sola mai' (VIDEO)

In occasione di Roma-Fiorentina, partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma il weekend del 3/4 maggio allo Stadio Olimpico, la società giallorossa organizzerà la terza edizione del Fan Day. In un video pubblicato su X Stephan El Shaarawy ha mandato un messaggio ai tifosi: "Cosa sei per me, spiegarlo non è facile... Aspettiamo un tuo video per il Fan Day!", la citazione del 'Faraone' di uno stralcio di 'Mai sola mai' di Marco Conidi. I sostenitori dovranno infatti inviare al club un video in cui cantano tutta la canzone e potrebbero comparire sul maxischermo durante Roma-Fiorentina.

? MAI SOLI MAI ? ? Il messaggio di El Shaarawy ai tifosi in vista del Fan Day 2025! ? Inviaci un video nel quale canti tutta la canzone "Mai Sola Mai" ? Potresti comparire sui maxischermi in occasione di Roma-Fiorentina ℹ Scopri come fare!https://t.co/4Bv2QCrfiz… pic.twitter.com/29jeWYRXV0 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 8, 2025