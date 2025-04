Roma-Fiorentina: sarà la giornata speciale dedicata al Fan Day

In occasione di Roma-Fiorentina il club ha organizzato la terza edizione del Fan Day, il giorno dedicato ai tifosi. Di seguito la nota della società giallorossa:

Inizia il countdown per il Fan Day, la giornata speciale che il Club ha istituito nel 2023 dove il protagonista indiscusso è il tifoso romanista.

Tante le iniziative in programma, molte delle quali saranno svelate direttamente allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Fiorentina (biglietti in vendita nei prossimi giorni), la partita in cui – avviandoci al termine della stagione – tutto sarà declinato per ringraziare chi non ha mai lasciato sola la squadra, sostenendola con amore, fede incondizionata e passione.

“Mai Soli Mai” è il claim che accompagnerà il tifoso verso il Fan Day 2025.

La prima delle iniziative in programma consentirà di essere protagonista della canzone di Marco Conidi trasmessa dopo la lettura delle formazioni, inviando un video sulla pagina dedicata. Scopri come fare!

(asroma.com)

