VIDEO - Svilar no stop: il portiere giallorosso si allena anche nei giorni di riposo

Non esiste giorno di riposo per Mile Svilar. Il portiere giallorosso ha repostato su Instagram alcune storie di Jeroen Beeusaert, il suo personal coach, che lo mostrano intento ad allenarsi e a svolgere diversi esercizi. C'è anche il commento del personal coach: "Le persone non si rendono nemmeno conto di quanto sia impressionante". La squadra tornerà a lavorare a Trigoria soltanto giovedì.

