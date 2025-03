Trigoria: la squadra di Saelemaekers vince la partitella. E il belga esulta su Instagram (FOTO)

Con il rientro dei Nazionali dopo la sosta, la Roma prosegue il lavoro in vista della sfida in casa del Lecce, in programma sabato sera, alla ripresa del campionato. Al mattino la squadra si è allenata al Fulvio Bernardini di Trigoria e la formazione composta da Gollini, Nelsson, Cristante, Baldanzi e Saelemaekers ha vinto la partitella. Proprio l'esterno, reduce dagli impegni con il Belgio, ha esultato su Instagram con la sua consueta posa per festeggiare i gol.