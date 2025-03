Instagram, Totti celebra i 32 anni dal debutto in Serie A: "Sempre e solo con te" (VIDEO)

Giornata speciale per Francesco Totti, il quale esattamente 32 anni fa esordì in Serie A entrando al minuto 87 di Brescia-Roma al posto di Ruggiero Rizzitelli. Il Capitano ha voluto celebrare questo traguardo pubblicando un messaggio nelle storie del suo account Instagram: "32 anni sempre e solo con te". Inoltre nella Capitale è apparso un murale in zona Testaccio proprio per ricordare quell'indimenticabile giorno.

