32 anni fa faceva il suo debutto in Serie A Francesco Totti, a 17 anni ancora da compiere. Era il 28 marzo del 1993 quando a Brescia, per la prima volta, il futuro capitano e numero 10 della Roma fece il suo ingresso in campo nella ripresa. E per omaggiarlo, l'artista Alessandra Francesca Coppola ha realizzato un murales in zona Testaccio con l'immagine di Totti e la scritta "Eppoi arrivò n'regazzino". Quel ragazzino che avrebbe cambiato la storia della Roma.

