Instagram, Paredes celebra la vittoria contro il Brasile: "Orgoglioso di far parte di questa bellissima nazionale!" (FOTO)

Nella notte l'Argentina di Leandro Paredes ha strapazzato il Brasile con un sonoro 4-1 nel match valido per la quattordicesima giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Tra i protagonisti dell'Albiceleste c'è anche Leandro Paredes, il quale è partito titolare ed è rimasto in campo fino al minuto. Ora il centrocampista della Roma è atteso a Trigoria e sul proprio profilo Instagram ha celebrato il grande successo contro la nazionale verdeoro: "Ogni sforzo ha la sua ricompensa. Congratulazioni a tutta la squadra, sono molto orgoglioso di far parte di questa bellissima nazionale! Alla prossima, ARGENTINA!".

