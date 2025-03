Argentina-Brasile: Rodrygo stuzzica Paredes, il centrocampista della Roma: "Io ho vinto un Mondiale e due Copa America, te 0" (VIDEO)

Ancora scintille nell'attesissimo match tra Argentina e Brasile valevole per la 14esima giornata del girone di qualificazione al Mondiale. L'Albiceleste ha battuto i verdeoro per 4-1 e in campo la tensione è salita alle stelle. A stuzzicarsi questa volta sono stati la stella del Real Madrid Rodrygo e il centrocampista della Roma Leandro Paredes. L'ala dei Blancos ha deciso di stuzzicare il giocatore giallorosso che, di tutta risposta, ci ha tenuto a ricordargli i trofei vinti con la Nazionale: "Io ho vinto un Mondiale e 2 Copa America, te 0". Argentina quindi saldamente al comando del girone grazie ai gol di Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister e Giuliano Simeone. Per la nazionale di Scaloni questa è la quinta vittoria consecutiva contro i ragazzi di Dorival.

"Non dovresti parlare prima…soprattutto quando non puoi mantenere quanto dichiarato. Noi parliamo sempre sul campo", queste le parole di Paredes nel post partita all'emittente argentina riferendosi a Raphinha che prima della gara aveva dichiarato: "Li batteremo, senza dubbio. Dentro e fuori dal campo se necessario".