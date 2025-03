Instagram, Hummels e la partitella vinta a fine allenamento: "Di nuovo" (FOTO)

All'indomani della vittoria per 2-1 contro l'Athletic Club, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match contro l'Empoli, valido per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. La seduta odierna si è conclusa con la consueta partitella e a vincere è stato il team arancione composto da Pierluigi Gollini, Anass Salah-Eddine, Mats Hummels, Buba Sangaré, Lucas Gourna-Douath, Leandro Paredes e Matias Soulé. Su Instagram il difensore centrale tedesco ha pubblicato la foto della squadra vincitrice e ha aggiunto la didascalia "Di nuovo" per sottolineare l'ennesima partitella vinta.