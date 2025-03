Trigoria, allenamento post Athletic: scarico per chi ha giocato ieri (FOTO)

Dopo la grande vittoria contro l'Athletic Bilbao, arrivata allo scadere grazie al gol di Shomuorodov, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della sfida contro l'Empoli in programma domenica alle 18. Solita divisone del gruppo: chi ha giocato ieri dal 1' ha svolto una seduta di scarico, lavoro in campo per tutti gli altri. L'allenamento si è concluso con una partitella che ha visto vincere la squadra composta da: Gollini, Paredes, Salah Eddine, Soulè, Hummels, Gourna Douath e Sangarè.