X, la moglie di Di Bartolomei contro lo striscione della Sud: "Cacciamo fuori gli abusivi"

Sta facendo molto discutere lo striscione esposto dalla Curva Sud in occasione della partita tra Roma e Monza, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e terminata 4-0 in favore dei giallorossi. La scritta "Io ce resto su strada finché me reggheno le gambe e co sto core e co 'sta faccia che so diventato grande" è infatti un richiamo al brano di matrice fascista “Er cammerata” e tra le tante critiche spicca il messaggio di Marisa Coen, moglie della leggenda giallorossa Agostino Di Bartolomei: "Ciao Famiglia, cacciamo fuori gli abusivi - scrive su X - Questa è la nostra Curva, questa è la Curva dell'AS Roma".

