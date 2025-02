Roma-Monza, striscione di supporto della Curva Sud: "Io ce resto su strada finché me reggheno le gambe" (FOTO)

Roma-Monza è il posticipo serale della 26° giornata, un'occasione importante per i padroni di casa per avvicinarsi sensibilmente alle zone alte della classifica. Il tifo giallorosso non ha ovviamente voluto far mancare il proprio supporto e in Curva Sud è apparso uno striscione che è tutto un programma: "Io ce resto su strada finché me reggheno le gambe e co sto core e co 'sta faccia che so diventato grande".

