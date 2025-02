X, il commento dell'Athletic Club dopo il sorteggio: "Ci vediamo di nuovo, Roma!"

Sarà l'Athletic Club l'avversario della Roma agli ottavi di Europa League. La partita di andata si giocherà allo Stadio Olimpico il 6 marzo, mentre il ritorno andrà in scena una settimana dopo al San Mames. Le due squadre si sono già affrontate nel corso di questa stagione e il match, valido per la prima giornata della first phase, terminò con il punteggio di 1-1. "Ci vediamo di nuovo, Roma!", il commento dell'account X della società basca dopo l'esito del sorteggio.