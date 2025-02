Sanremo, il supporto della Roma a Noemi per la finale: "In bocca al lupo!". La cantante: "Mai sola mai" (FOTO)

Questa sera si sta svolgendo la tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2025 e tra i partecipanti è presente la cantante Noemi, dichiaratamente tifosa della Roma. Il club giallorosso ha deciso di far sentire il proprio supporto con un biglietto di auguri spedito direttamente alla cantante: "Cara Veronica, in bocca al lupo!". Il commento della cantante è tutto un programma: "Mai sola mai" e il codice per votarla è il 12.