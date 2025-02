Nell'allenamento di oggi, nonostante la concentrazione per la sfida da dentro o fuori con il Porto, non è mancato qualche momento di divertimento. Matias Soulé ha infatti pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto mentre scherza con il compagno Manu Koné. Il calciatore francese sembra immortalato proprio nell'istante in cui sferra un colpetto scherzoso dietro alla testa dell'argentino.