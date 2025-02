LIVE - Trigoria, rifinitura in vista del Porto. Presente Dybala, individuale per Salah-Eddine (FOTO E VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Vigilia di Europa League per la Roma, che domani sera affronterà il Porto nel ritorno del playoff dopo il pareggio del Do Dragao. Alle ore 11 la squadra scenderà in campo a Trigoria per la consueta rinfinitura. A seguire la conferenza stampa di Claudio Ranieri e Gianluca Mancini.

LIVE

11:40 - Idividuale programmato per Salah-Eddine

11:35 - La seduta inizia con un risveglio muscolare. I giocatori eseguono delle stazioni per una prima fase di andature e mobilità articolare.

11:25 - Prima di iniziare, i giocatori si dispongono in cerchio eseguendo palleggi al volo a due tocchi.

11:22 - Anche i giocatori iniziano a scendere in campo. Presenti Dybala e Rensch.

11:17 - In campo i portieri con il preparatore Farelli.