Instagram, Salah-Eddine saluta il Twente: "Grato di aver potuto giocare per questo meraviglioso club" (VIDEO)

Ieri sera il terzino olandese Anass Salah-Eddine ha firmato il suo nuovo contratto con la Roma, lasciando il Twente a metà stagione dopo 29 presenze, 2 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Questo il saluto su Instagram del giocatore al suo ex club: "A tutti i membri del Twente e ai tifosi, il periodo trascorso in questo club è stato una parte importante del mio percorso. Sono grato di aver potuto giocare per questo meraviglioso club. A tutti voi, tukker, i migliori auguri".

