Dopo Nelsson e Gourna Douath la Roma abbraccia anche Anass Salah-Eddine in questa sessione invernale di calciomercato. Il terzino sinistro, sbarcato a Roma in serata per sostenere le visite mediche, arriva dal Twente a titolo definitivo: è stato depositato il contratto in Lega Serie A, che annuncia l'ufficialità nella lista dei trasferimenti.