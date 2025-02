Instagram, Hummels al lavoro in vista di Parma-Roma: "Oggi allenamento" (FOTO)

All'indomani del pareggio per 1-1 contro il Porto nel match valido per l'andata dei playoff di Europa League, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della gara di domenica contro il Parma. Tra i calciatori che hanno partecipato all'allenamento c'è anche Mats Hummels, il quale è rimasto in panchina per 90 minuti nella partita di ieri. Il difensore centrale tedesco ha condiviso su Instagram una foto della seduta odierna, affiancandola alla didascalia "Allenamento oggi".