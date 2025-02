Trigoria, ripresa post Porto: ok Hummels e Paredes, out Dybala e Rensch (FOTO)

Dopo il pareggio di ieri sera contro il Porto, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della gara contro il Parma di domenica alle 18. Come di consueto, chi è sceso in campo ieri ha svolto un lavoro di scarico. Regolarmente in campo Leandro Paredes e Mats Hummels, out Rensch. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala che, dopo la forte contusione subita ieri, questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali che hanno dato esito negativo. La Joya difficilmente scenderà in campo al Tardini.