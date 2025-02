Instagram, Dybala X Venom: il backstage della Joya (FOTO)

Paulo Dybala si sta distinguendo per uno stato di forma brillante sia per quanto riguarda le condizioni fisiche sia per il livello di buone prestazioni che sta garantendo alla Roma. Non solo però, Dybala è protagonista in campo con la Roma e negli studi fotografici per l'agenzia Legium. Sono stati pubblicati sui social alcuni scatti del backstage in cui si vede l'attaccante argentino immortalato al lavoro per lo spot di "Venom: The Last Dance", l'ultimo capitolo della saga Marvel. In una delle foto l'attaccante giallorosso è ripreso proprio mentre fa la "Dybala mask", la sua celebre esultanza dopo i gol.

(foto: medialegium)