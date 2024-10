Paulo Dybala è protagonista dello spot della Sony Pictures per l'uscita di "Venom: the last dance", il nuovo capitolo atteso al cinema per il 24 ottobre. Nella clip pubblicata sui social, girata tra le strade di Roma, si vede Paulo Dybala sfoggiare la sua tipica 'mask'.

Già nel 2018, in occasione del primo capitolo del film, la Roma fu protagonista dello spot di lancio con Manolas, De Rossi e Totti.