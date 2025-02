Instagram, Dybala pubblica i suoi ricordi: "Momenti condivisi qualche giorno fa" (FOTO)

Paulo Dybala da tempo sembra aver ritrovato una forma fisica ottimale e sta garantendo alla Roma prestazioni di buon livello, stabilendosi sempre più come leader della squadra. Poco fa l'argentino ha condiviso su Instagram alcuni dei momenti più importanti vissuti nelle scorse settimane, che sottolineano il periodo positivo dentro e fuori dal campo: "Momenti condivisi qualche giorno fa", ha scritto. In primo piano, la fotografia assieme all'attore Timothée Chalamet, che era presente allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Genoa e non ha mai nascosto la sua passione per la squadra giallorossa. Tra gli altri scatti, alcuni momenti di vita privata con la moglie Oriana Sabatini e alcune foto con il compagno di squadra e amico intimo Leandro Paredes.

