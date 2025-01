Roma-Genoa: Chalamet presente all'Olimpico. Poi lo scatto con Dybala a fine partita (FOTO)

Ospite speciale allo Stadio Olimpico per Roma-Genoa, partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 3-1 in favore dei giallorossi. Ad assistere al match dalla tribuna era presente il noto attore Timothée Chalamet, il quale si trova nella Capitale per la presentazione del film "A Complete Unknown". Nelle scorse ore lo statunitense si è reso protagonista di un divertente siparietto a distanza con Francesco Totti (con la risposta del Capitano arrivata poco fa) e in serata ne ha approfittato per godersi la partita dei giallorossi. A fine gara Chalamet si è recato negli spogliatoi e ha scattato una foto con Paulo Dybala.