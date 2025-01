Instagram, Rensch si emoziona dopo la firma in giallorosso. Il procuratore: "Orgoglioso di te. Ti meriti tutto"

Lacrime di gioia per Devyne Rensch dopo la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2029. Il suo agente, Mo Salem ha condiviso una foto sul suo account Instagram che ritrae il classe 2003 emozionato per la sua nuova avventura con la maglia della Roma accompagnata da una didascalia particolarmente toccante: "Devyne, prima di tutto sono così orgoglio della persona che sei. Un grande padre, figlio, fratello, amico per tutti noi. Estremamente grato per te nella mia vita. Non importa dove ti trovi in questo mondo, io sono lì. Sempre. Ti meriti tutto questo e altro ancora. Mostraglielo a Roma"

