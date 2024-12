Instagram, Mourinho sull'intervento chirurgico: "Procedura rapida. Buone feste a tutti" (VIDEO)

Dopo le notizie in merito a un intervento chirurgico a cui si è sottoposto e per il quale ha lasciato temporaneamente la Turchia, José Mourinho torna a parlare su Instagram spiegando la situazione e, con l'occasione, augurando a tutti buone feste. "Auguro a tutti un felice periodo di feste. Che questo periodo sia pieno di amore e felicità per voi e le vostre famiglie - le parole dell'ex tecnico della Roma, ora al Fenerbahce -. Per coloro che hanno mostrato preoccupazione, posso confermare che i resoconti del mio intervento sono stati notevolmente esagerati, è solo una procedura rapida e di poco conto. Riprenderò ad allenare il primo giorno di ritorno dalle vacanze, come sempre. Non ho mai saltato una sessione in 25 anni e non ho intenzione di iniziare ora".

