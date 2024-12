Mourinho lascia Istanbul per motivi di salute: lo Special One si sottoporrà a un intervento chirurgico all'estero

Brutte notizie per il Fenerbahce. Come rivelato dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, José Mourinho lascerà nella giornata di oggi Istanbul per motivi di salute: lo Special One si sottoporrà a un intervento chirurgico all'estero e sarà assente per un periodo di tempo ancora non definito. Il tecnico ha comunque concesso una settimana di riposo alla squadra, dato che la prossima partita è in programma il 5 gennaio.

