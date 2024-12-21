Mourinho lascia Istanbul per motivi di salute: lo Special One si sottoporrà a un intervento chirurgico all'estero

21/12/2024 alle 13:28.
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Brutte notizie per il Fenerbahce. Come rivelato dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, José Mourinho lascerà nella giornata di oggi Istanbul per motivi di salute: lo Special One si sottoporrà a un intervento chirurgico all'estero e sarà assente per un periodo di tempo ancora non definito. Il tecnico ha comunque concesso una settimana di riposo alla squadra, dato che la prossima partita è in programma il 5 gennaio.