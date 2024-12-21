Mourinho lascia Istanbul per motivi di salute: lo Special One si sottoporrà a un intervento chirurgico all'estero

Brutte notizie per il Fenerbahce. Come rivelato dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, José Mourinho lascerà nella giornata di oggi Istanbul per motivi di salute: lo Special One si sottoporrà a un intervento chirurgico all'estero e sarà assente per un periodo di tempo ancora non definito. Il tecnico ha comunque concesso una settimana di riposo alla squadra, dato che la prossima partita è in programma il 5 gennaio.

? Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

? Jose Mourinho takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı maçın ardından İstanbul'dan ayrıldı. Kademeli olarak bugün de bazı isimler ülkelerine dönecek. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 21, 2024