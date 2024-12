Instagram, il messaggio della Roma per Bove: "Uno di noi, siamo tutti con te". Abraham: "Prego per te fratello". Cobolli: "Forza amico mio" (FOTO)

"Praying for you brother" ("Prego per te fratello"): con questo messaggio su Instagram l'ex attaccante giallorosso Tammy Abraham abbraccia Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma si è accasciato a terra durante il primo tempo di Fiorentina-Inter, è stato immediatamente soccorso ed è stato trasportato in ospedale.

Arriva anche il messaggio su Instagram di Flavio Cobolli, tennista grande amico di Bove: "Forza amico mio".

"Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!": questo è il pensiero che la Roma dedica su X ad Edoardo Bove, centrocampista cresciuto nel settore giovanile giallorosso e passato l'estate scorsa alla Fiorentina.

Uno di noi, siamo tutti con te. Forza Edo!#ASRoma pic.twitter.com/P4afCZiWov — AS Roma (@OfficialASRoma) December 1, 2024

Anche Sardar Azmoun, ex attaccante della Roma, si unisce ai messaggi per Bove: "Forza Edo".