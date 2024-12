LIVE - Fiorentina-Inter: malore per Bove, trasportato in ospedale. Il giocatore ha ripreso conoscenza. Partita rinviata (FOTO e VIDEO)

Malore per Edoardo Bove in campo. Al Franchi va in scena la sfida tra Fiorentina e Inter valida per la 14esima giornata di campionato. Intorno al 17' l'ex centrocampista della Roma si è chinato per allacciare lo scarpino, si è rialzato e poi si è accasciato a terra, i giocatori in campo hanno immediatamente richiamato l'attenzione dei soccorsi e si sono messi a protezione per garantirne la privacy. Il classe 2002 è stato trasportato in barella fuori dal terreno di gioco e, poi, in ambulanza fuori dall'impianto sportivo. Enorme preoccupazione tra avversari, compagni di squadra in lacrime e il pubblico sugli spalti. La gara, dunque, è stata sospesa per emergenza medica.

TREMENDO ?? || Momento en el que Edoardo Bove, de 22 años, cae desplomado durante el partido de la Fiorentina pic.twitter.com/w478oaa80a — Ecuagol (@ECUAGOL) December 1, 2024

LIVE

19.35 - All'ospedale Careggi sono arrivati anche il padre di Bove e la sindaca di Firenze, Sara Funaro.

19.25 - Anche il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha raggiunto l'ospedale.

19.10 - Dalle prime notizie Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. A breve il giocatore verrà sottoposto a tac, aveva spasmi.

(ansa)

19.00 - Bove ha ripreso conoscenza, respira e il cuore batte. Lo riporta l'emittente televisiva.

(Sky Sport)

18.58 - La Lega Serie A ha diffuso una nota: "La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un'ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie".

18.40 - Secondo gli aggiornamenti dell'emittente televisiva, Bove è stato trasferito all'ospedale Careggi accompagnato dai dirigenti del club, Daniele Pradè e Alessandro Ferrari. Mentre il giocatore è salito sull'ambulanza, respirava autonomamente.

(Sky Sport)