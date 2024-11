X: tifosi scatenati sotto l'ultimo tweet del Friedkin Group tra insulti e "Richiamate De Rossi" (FOTO)

A Roma si respira un ambiente davvero pesante a causa dei risultati negativi ottenuti recentemente e sotto l'ultimo tweet del Friedkin Group sono molti gli insulti dei tifosi rivolti a Dan e Ryan ("Go Home", "Andate via da Roma"). Inoltre spicca un messaggio inequivocabile: "Richiamate De Rossi". L'ex allenatore sembra infatti aver aperto a un ritorno in giallorosso, dichiarando in occasione della cerimonia di premiazione della 'Hall of Fame del Calcio Italiano' di non aver mai detto di non voler tornare a Trigoria, specificando che è casa sua e che un giorno tornerà.

In honor of #VeteransDay, we celebrate Douglas Northrup, a @USArmy veteran & Senior Manager of Networking at TFG. The values Douglas learned in the Army have been invaluable. His message: "If I could advise anyone hiring anywhere within TFG, deeply consider hiring that veteran!” pic.twitter.com/CjR4HVJ9qv

— The Friedkin Group (@friedkingroup) November 11, 2024