VIDEO - Lavoro extra per Soulé a casa

Dopo il 2-2 in casa del Tottenham in Europa League, la Roma si prepara alla sfida contro l'Atalanta in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico. E, oltre alla seduta di allenamento a Trigoria agli ordini di Claudio Ranieri, Matias Soulé ha svolto un lavoro extra a casa: l'esterno si è allenato (con il completo dell'Argentina) seguito da Guido Viggiano, personal trainer, fisioterapista e osteopata.