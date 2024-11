Trigoria, seduta a due giorni da Roma-Atalanta: Shomurodov in gruppo (FOTO)

Manca sempre meno a Roma-Atalanta, partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Gli uomini di Claudio Ranieri si sono allenati in mattinata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e l'allenatore può sorridere per Eldor Shomurodov, il quale è tornato a lavorare con il resto del gruppo in seguito all'infortunio muscolare accusato in nazionale.