Turchia: ripresa degli allenamenti. Il ct Montella su Instagram: "Di nuovo con i ragazzi" (VIDEO)

La sosta per le nazionali è ufficialmente iniziata e tra le protagoniste c'è la Turchia, che affronterà il Galles (16 novembre) e il Montenegro (19 novembre) nei match validi per la fase a gironi della Nations League. Resta da capire però il futuro del commissario tecnico Vincenzo Montella, il quale sembra il favorito per sostituire l'esonerato Ivan Juric sulla panchina della Roma. L'"Aeroplanino" ha un contratto con la Federazione turca ma potrebbe liberarsi pagando alla Federcalcio sei mesi di stipendio. Intanto il ct non sembra pensare alle voci e su Instagram ha pubblicato il video della ripresa degli allenamenti della nazionale: "Di nuovo con i nostri ragazzi", scrive Montella sul proprio profilo.