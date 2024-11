Nel pomeriggio odierno è andato in scena il primo allenamento al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria sotto la guida di Claudio Ranieri, nominato ufficialmente nuovo allenatore della Roma per la terza volta in carriera. Su Instagram Enzo Le Fée ha pubblicato una storia con alcuni scatti della seduta odierna: "Sessione di allenamento", la didascalia che accompagna le foto.