Instagram, la moglie di De Rossi sull'esonero di Daniele: "La borsa 'F*****o, andiamo in Islanda' riassume la mia reazione" (FOTO)

Esonerato il 18 settembre dalla Roma, Daniele De Rossi ha deciso di trascorrere del tempo con la sua famiglia ed è partito con sua moglie Sarah Felberbaum in Islanda. L'attrice ha pubblicato su Instagram 10 foto per riassumere il viaggio e nella prima di esse è presente una borsa con la scritta 'F*****o, andiamo in Islanda'. Come specificato da Sarah, c'è un significato dietro quella foto ed è legato proprio all'esonero di De Rossi: "La prima foto riassume la mia reazione alla notizia", scrive nella didascalia. Poi prosegue: "Tutte le altre sono un riassunto di quanto sia bello viaggiare e vedere il mondo insieme a quel biondo lì. Che amiamo un po’ tutti. (Si si è anche vostro, lo amate anche voi bla bla bla). Spero di avervi regalato un po’ di bellezza e se potete, andate a scoprire questa terra meravigliosa".

