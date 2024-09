Dopo l'esonero dalla Roma della scorsa settimana Daniele De Rossi si gode un po' di relax in famiglia. L'ex tecnico giallorosso è partito per trascorrere qualche giorno di vacanza in Islanda con la moglie Sarah Felberbaum: l'attrice ha condiviso su Instagram una serie di foto e video mentre sono in partenza, arrivano in Islanda e si godono le bellezze del panorama.