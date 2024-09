X, Totti compie 48 anni. La Roma: "Buon compleanno, Francesco". L'Italia: "Eterno Re di Roma". La Serie A: "Icona" (FOTO e VIDEO)

Giornata speciale per Francesco Totti. L'ex numero 10 della Roma compie oggi 48 anni e il Capitano ha spento le candeline a mezzanotte in compagnia della famiglia e degli amici più stretti. Tra i tanti messaggi di auguri sui social spicca ovviamente quello del club giallorosso su X: "Buon compleanno, Francesco", accompagnato dal video delle sue migliori giocate.

— AS Roma (@OfficialASRoma) September 27, 2024

"Buon compleanno all'Eterno Re di Roma!", scrive l'account della Nazionale italiana su X.

Happy birthday to the Eternal King of Rome! ??#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/rB94mV7Gmh

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) September 27, 2024