Totti compie 48 anni: dal karaoke sulle note di "Felicità" alle lacrime per la dedica della figlia Isabel (FOTO e VIDEO)

A mezzanotte sono iniziati i festeggiamenti per il 48esimo compleanno di Francesco Totti e il Capitano ha spento le candeline insieme alla famiglia e agli amici più stretti. L'ex numero 10 della Roma si è particolarmente divertito durante il karaoke sulle note della canzone "Felicità" di Al Bano e Romina Power e successivamente non ha potuto trattenere le lacrime in occasione della dedica della figlia Isabel: "Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno". Totti è apparso visibilmente commosso e ha abbracciato la sua bambina ringraziandola per gli splendidi auguri.