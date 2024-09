VIDEO - Hummels e il saluto in italiano con Sahin: "Ciao bello. Sono un po' stanco ma sto bene"

Nella giornata di ieri al Signal Iduna Park di Dortmund è andata in scena la partita d'addio al calcio di Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski e tra i calciatori invitati c'era anche l'ex compagno di squadra Mats Hummels. Dopo essere arrivato allo stadio in monopattino, il nuovo difensore della Roma ha incontrato numerosi amici tra cui Nuri Sahin, attuale allenatore del Borussia Dortmund. I due si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto nello spogliatoio, con l'ex calciatore turco che ha salutato il centrale giallorosso in italiano: "Ciao, come stai?". Mats, a pochi giorni dal suo arrivo in Italia, ha messo in mostra le sue conoscenze rispondendo nella stessa lingua: "Ciao bello. Sono un po' stanco ma sto bene".

