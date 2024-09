Hummels torna a Dortmund, il club lo celebra: "Sarai per sempre una parte importante della nostra storia" (FOTO e VIDEO)

Tappa a Dortmund per Mats Hummels. Il difensore della Roma, arrivato da pochi giorni in giallorosso da svincolato, torna in Germania per un evento speciale: oggi, infatti, al Signal Iduna Park va in scena la partita d'addio al calcio dei suoi ex compagni di squadra, Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski. E Hummels arriva allo stadio in monopattino.

Wen haben wir denn da… ? pic.twitter.com/xCGy0lBHqQ — Borussia Dortmund (@BVB) September 7, 2024

Hummels, che scende in campo con la squadra capitanata da Blaszczykowski e allenata da Klopp per l'occasione, è stato anche celebrato dal Borussia Dortmund: "Con 508 partite ufficiali per il nostro club è al secondo posto come recordman del Borussia Dortmund. 13 anni qui, sarai per sempre una parte importante della nostra storia giallonera - GRAZIE, Mats", il messaggio su X.