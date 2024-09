Roma vista dall'alto... by Dybala: l'argentino torna in città (FOTO)

Paulo Dybala torna a Roma, come i connazionali Leandro Paredes e Matias Soulé. I tre argentini rientrano nella Capitale dopo gli impegni con Cile e Colombia con la maglia dell'Argentina. È la stessa Joya ad annunciare il rientro a Roma pubblicando su Instagram uno scatto della città dall'alto. Domani tutti e tre sono attesi a Trigoria per riprendere gli allenamenti con la Roma in vista della gara con il Genoa.