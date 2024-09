Trigoria: personalizzato per Pellegrini, Le Fée e Dovbyk. Lavoro specifico per Baldanzi (FOTO)

Prosegue il lavoro della Roma in vista della gara in casa del Genoa in programma domenica alle 12,30. E Trigoria torna a ripopolarsi con il rientro dei Nazionali: nell'allenamento odierno Daniele De Rossi ha ritrovato in gruppo Koné, Celik e Pisilli, mentre Baldanzi ha svolto lavoro specifico. Ancora personalizzato per Pellegrini, Le Fée e Dovbyk ma cresce l'ottimismo per il recupero dell'attaccante ucraino. Domani pomeriggio, inoltre, torneranno anche i tre argentini, Dybala, Paredes e Soulé.

In chiusura della seduta anche una partitella vinta dalla squadra composta da Cristante, El Shaarawy, Hummels, Celik, Angelino, Pisilli e Marin.