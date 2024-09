Roma Club Madrid, striscione dedicato a De Rossi: "Noi con il tuo nome sul petto, solo a te il nostro rispetto" (FOTO)

Nella giornata di ieri, in occasione di Roma-Udinese, l'intero Stadio Olimpico (la Curva Sud in primis) si è reso protagonista di una dura contestazione contro i Friedkin (anche all'estero, come lo striscione realizzato dal Roma Club new York) e i calciatori in seguito all'esonero di Daniele De Rossi. Tantissimi i cori e gli striscioni dedicati all'ex allenatore giallorosso, tra cui quello esposto nelle vie di Madrid dal Roma Club Madrid 'Daniele De Rossi': "Noi con il tuo nome sul petto, solo a te il nostro rispetto".