Qualche giorno di riposo per la Roma durante la sosta per gli impegni delle Nazionali: De Rossi ritroverà martedì pomeriggio la squadra per la ripresa degli allenamenti a Trigoria. E Gianluca Mancini ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno di relax insieme all'ex compagno di squadra Leonardo Spinazzola, ora al Napoli. I due e le rispettive mogli sono in vacanza a Capri, come mostra su Instagram la moglie di Spinazzola.