Instagram, Hummels sorridente a Trigoria: "Prima settimana di allenamento" (FOTO)

Arrivato da alcuni giorni nella Capitale, Mats Hummels sembra essersi ambientato alla perfezione nel mondo Roma. Il difensore centrale tedesco sta lavorando duramente al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per recuperare la forma fisica migliore e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un selfie scattato all'interno dello spogliatoio in cui sembra essere davvero contento: "Prima settimana di allenamento", la didascalia che accompagna la foto.

Dopo aver svolto l'allenamento Hummels partirà per la Germania, dove alle ore 17 scenderà in campo al Signal Iduna Park per disputare la partita d'addio al calcio dei suoi ex compagni al Borussia Dortmund Lukasz Piszczek e Jakub Blaszczykowski.